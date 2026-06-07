Пьяная компания сорвала детскую выставку в Петербурге, распылив огнетушитель

Пена покрыла шторы, потолок и пол. Представитель выставки оценил ущерб как минимум в полмиллиона рублей. Часть арт-объектов придётся заменить, а также потребуется глубокая профессиональная уборка. Из-за случившегося выставка не смогла открыться в запланированное время — в залах грязно и невозможно находиться из-за едкого аэрозоля.