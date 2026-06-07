В Белгороде из-за аварии отключили воду в многоэтажках

В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщил мэр города Валентин Демидов в своём канале на платформе «Макс».
«Энергетики оперативно восстановили подачу света, но это повлекло за собой остановку объектов “Белоблводоканала”. В результате возникли перебои с водоснабжением. В основном речь идёт о многоквартирных домах на Харьковской горе», — написал Демидов.
По словам мэра, специалисты уже работают над устранением последствий. Водоснабжение планируют восстановить к 5−6 часам утра 8 июня.
Аварийные бригады готовы оперативно реагировать на обращения горожан.
Ранее две коммунальные аварии произошли 7 июня в Барнауле.