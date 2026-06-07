В Греции арестовали палестинца, обвиняемого в подготовке атаки на израильский объект

АФИНЫ, 7 июня. /ТАСС/. Работники Греческой разведки и Антитеррористической службы провели совместно операцию, в ходе которой был арестован 37-летний палестинец, который признался, что является членом радикальной группировки ХАМАС и планировал совершить нападение с помощью взрывного устройства на израильский объект. Об этом сообщила газета Kathimerini.
По ее словам, обвиняемый был арестован 6 июня, и после 12-часового допроса он признался, что проходил обучение в Малайзии изготовлению взрывных устройств из химикатов. Согласно информации из компетентных источников, в Малайзии и Индонезии существуют лагеря ХАМАС, где проходят обучение лица, завербованные его членами, пишет издание. Арестованный признался, что является членом ХАМАС, что он имел контакты с еще двумя палестинцами, арестованными на Кипре, и что они намеревались совершить массированное нападение на объекты, представляющие интерес для Израиля.
Мужчина, работавший в Греции легально и проживавший в гостинице с другими работниками, заявил, что еще не изготовил бомбу, однако заказал в интернете химикаты, предназначенные для изготовления взрывных устройств. В доме, где он постоянно проживал в афинском районе Патисия, были обнаружены недавно приобретенные прецизионные весы и стеклянный мерный стакан, упаковка с которых еще не снята. Также были найдены некоторые цифровые доказательства, которые планируется расследовать, сообщила греческая полиция. Она также отметила, что мужчина был арестован через несколько дней после ареста двух палестинцев на Кипре, обвиняемых в терроризме.
По словам издания, обвиняемый находился под пристальным наблюдением в течение 15 дней. Согласно той же информации, он утверждает, что не знал, что будет целью, и собирался получить инструкции, однако власти предполагают, что готовился мощный удар по израильской цели, возможно, связанной с круизным лайнером, пишет Kathimerini.