В Греции арестовали палестинца, обвиняемого в подготовке атаки на израильский объект

Мужчина, работавший в Греции легально и проживавший в гостинице с другими работниками, заявил, что еще не изготовил бомбу, однако заказал в интернете химикаты, предназначенные для изготовления взрывных устройств. В доме, где он постоянно проживал в афинском районе Патисия, были обнаружены недавно приобретенные прецизионные весы и стеклянный мерный стакан, упаковка с которых еще не снята. Также были найдены некоторые цифровые доказательства, которые планируется расследовать, сообщила греческая полиция. Она также отметила, что мужчина был арестован через несколько дней после ареста двух палестинцев на Кипре, обвиняемых в терроризме.