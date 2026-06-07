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Пасечник: ВСУ прицельно ударили по школьникам на велосипедах в Лисичанске

Украинские военные нанесли прицельный удар по двум подросткам в Лисичанске. Школьники 14 и 15 лет катались на велосипедах, когда попали под обстрел. Инцидент произошёл вечером 7 июня, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, молодые люди доставлены в больницу», — указано в сообщении.

Власти региона добавили, что следователи СУ СК России по ЛНР уже работают на месте. Специалисты фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства.

Этим же вечером в Курской области беспилотник ВСУ атаковал трактор с механизаторами в поле. Два человека погибли на месте. Трагедия случилась в селе Первое Панино Медвенского района.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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