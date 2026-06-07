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Два подростка пострадали в ЛНР при прицельном ударе ВСУ

Два подростка пострадали в результате прицельного удара Вооруженных сил Украины по Лисичанску в ЛНР, им оказали помощь и доставили в больницу. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Два подростка пострадали в результате прицельного удара Вооруженных сил Украины по Лисичанску в ЛНР, им оказали помощь и доставили в больницу. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

— В 18:30 в Лисичанске ВСУ прицельно ударили по двум подросткам, катавшимся на велосипедах. Ранения получили 14- и 15-летние юноши. Им оказана необходимая медпомощь, их доставили в больницу, — написал он в канале в мессенджере МАКС.

Глава ЛНР отметил, что целенаправленный удар по детям является «очередным свидетельством бесчеловечности и жестокости неонацистского режима, для которого не существует никаких моральных границ».

В настоящее время следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия атаки ВСУ.

В тот же день глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские беспилотники прошедшей ночью ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом. По его словам, в целях обеспечения безопасности движение через пункт пропуска «Джанкой» временно приостановлено.

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