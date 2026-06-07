Два подростка пострадали в ЛНР при прицельном ударе ВСУ

В тот же день глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские беспилотники прошедшей ночью ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом. По его словам, в целях обеспечения безопасности движение через пункт пропуска «Джанкой» временно приостановлено.