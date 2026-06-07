В Лисичанске двое подростков получили ранения после прицельного удара ВСУ

В результате обстрела ВСУ в Лисичанске пострадали двое подростков 14 и 15 лет, находившиеся на велосипедной прогулке. После оказания экстренной медицинской помощи дети были госпитализированы, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем официальном канале в «Максе».