В Лисичанске двое подростков получили ранения после прицельного удара ВСУ

В результате обстрела ВСУ в Лисичанске пострадали двое подростков 14 и 15 лет, находившиеся на велосипедной прогулке. После оказания экстренной медицинской помощи дети были госпитализированы, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем официальном канале в «Максе».
Он отметил, что атака, совершенная в дневное время, когда дети обычно находятся на улице, является очередным проявлением бесчеловечности и жестокости, демонстрируемой украинскими боевиками.
По факту данного происшествия органами СК РФ по ЛНР инициировано расследование.
Ранее глава Энергодара сообщил о смене тактики ударов ВСУ.