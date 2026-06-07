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В Лисичанске двое подростков получили ранения после прицельного удара ВСУ

В результате обстрела ВСУ в Лисичанске пострадали двое подростков, катавшиеся на велосипедах.

Источник: Аргументы и факты

В результате обстрела ВСУ в Лисичанске пострадали двое подростков 14 и 15 лет, находившиеся на велосипедной прогулке. После оказания экстренной медицинской помощи дети были госпитализированы, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем официальном канале в «Максе».

Он отметил, что атака, совершенная в дневное время, когда дети обычно находятся на улице, является очередным проявлением бесчеловечности и жестокости, демонстрируемой украинскими боевиками.

По факту данного происшествия органами СК РФ по ЛНР инициировано расследование.

Ранее глава Энергодара сообщил о смене тактики ударов ВСУ.

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