Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в украинском интернет-пространстве растет число пользователей, открыто выражающих недовольство политикой властей. По ее словам, в социальных сетях все чаще появляются комментарии, публикации и видеоролики с критикой текущего курса Киева.
Мендель считает, что подобная активность свидетельствует о формировании масштабного общественного недовольства. По ее мнению, хотя такая тенденция не приведет к немедленным политическим изменениям, она постепенно влияет на восприятие власти и ее общественную поддержку.
Она также отметила, что многие жители страны выступают за мирное урегулирование конфликта и возвращение к нормальной жизни. По словам Мендель, интернет стал площадкой, где граждане могут свободно выражать свои взгляды, тогда как западные СМИ уделяют недостаточно внимания этим настроениям, а также проблемам коррупции и злоупотреблений со стороны властей.
Ранее Мендель заявила, что Зеленский выступлением на телевидении США попытался подорвать авторитет американского президента Дональда Трампа.