Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила об «онлайн-революции» на Украине

Она также отметила, что многие жители страны выступают за мирное урегулирование конфликта и возвращение к нормальной жизни. По словам Мендель, интернет стал площадкой, где граждане могут свободно выражать свои взгляды, тогда как западные СМИ уделяют недостаточно внимания этим настроениям, а также проблемам коррупции и злоупотреблений со стороны властей.