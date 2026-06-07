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Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила об «онлайн-революции» на Украине

Мендель заявила, что жители Украины устроили «онлайн-революцию» в интернете из-за несогласия с политикой Киева.

Источник: Аргументы и факты

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в украинском интернет-пространстве растет число пользователей, открыто выражающих недовольство политикой властей. По ее словам, в социальных сетях все чаще появляются комментарии, публикации и видеоролики с критикой текущего курса Киева.

Мендель считает, что подобная активность свидетельствует о формировании масштабного общественного недовольства. По ее мнению, хотя такая тенденция не приведет к немедленным политическим изменениям, она постепенно влияет на восприятие власти и ее общественную поддержку.

Она также отметила, что многие жители страны выступают за мирное урегулирование конфликта и возвращение к нормальной жизни. По словам Мендель, интернет стал площадкой, где граждане могут свободно выражать свои взгляды, тогда как западные СМИ уделяют недостаточно внимания этим настроениям, а также проблемам коррупции и злоупотреблений со стороны властей.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский выступлением на телевидении США попытался подорвать авторитет американского президента Дональда Трампа.

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