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Два дрона ВСУ сбили в Ленинском и Балаклавском районах Севастополя

ВСУ снова атаковали беспилотниками Севастополь. Сейчас российские средства противовоздушной обороны работают по украинским БПЛА. Уже сбили два дрона. Также воздушные цели ликвидируют отдельные мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

«Уже сбито два БПЛА в Ленинском и Балаклавском районе», — указал губернатор.

Власти просят население соблюдать необходимые меры безопасности, не поддаваться панике и оставаться в безопасных зданиях.

Ранее в Лисичанске украинские военные прицельно обстреляли двух подростков. Школьники 14 и 15 лет катались на велосипедах, когда попали под огонь. Инцидент случился вечером 7 июня.

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