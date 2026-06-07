Два дрона ВСУ сбили в Ленинском и Балаклавском районах Севастополя

«Уже сбито два БПЛА в Ленинском и Балаклавском районе», — указал губернатор.
Власти просят население соблюдать необходимые меры безопасности, не поддаваться панике и оставаться в безопасных зданиях.
Ранее в Лисичанске украинские военные прицельно обстреляли двух подростков. Школьники 14 и 15 лет катались на велосипедах, когда попали под огонь. Инцидент случился вечером 7 июня.
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