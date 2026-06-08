Четырех человек спасли на водоемах Москвы в воскресенье, 7 июня

В воскресенье, 7 июня, работники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Во время патрулирования акватории Большого Строгинского затона в 150 метрах от берега спасатели заметили человека, подающего сигналы о помощи. Они подняли мужчину из воды на борт катера и доставили на ближайший пляж, где бригада скорой оказала ему медпомощь. От госпитализации 22-летний молодой человек отказался.
— На Восточном Терлецком пруду дежурной сменой спасательной станции в течении дня были спасены мужчина и женщина. После оказания первой помощи 33-летний пострадавший убыл со станции в сопровождении друзей, а гражданке 1981 года рождения потребовалась госпитализация, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Также вечером на Большом Садовом пруду спасатели заметили мужчину, ушедшего во время заплыва под воду и не появившегося на поверхности. В 30 метрах от берега они подняли человека из воды на борт катера, доставили на берег и передали бригаде медиков. После оказания помощи, мужчина от госпитализации отказался.
22 мая сообщалось, что в селе Згубир в Южной Осетии 52-летняя Анна-Анастасия Тыц упала в бурную реку Большую Лиахви из-за того, что один из ее приятелей в шутку раскачал мост, на котором они стояли, и они упали в воду. Мужчину смогли вытащить на сушу, а россиянку унесло течением.