Четырех человек спасли на водоемах Москвы в воскресенье, 7 июня

Также вечером на Большом Садовом пруду спасатели заметили мужчину, ушедшего во время заплыва под воду и не появившегося на поверхности. В 30 метрах от берега они подняли человека из воды на борт катера, доставили на берег и передали бригаде медиков. После оказания помощи, мужчина от госпитализации отказался.