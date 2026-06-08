Тело пенсионерки и 15 кошек нашли в квартире, заваленной мусором до потолка

В одной из многоэтажек Владивостока обнаружили тело 70-летней женщины и около 15 кошек. Квартира была забита мусором почти до самого потолка — свободным оставалось не более 30 сантиметров. Соседи пожаловались на жуткий запах, после чего спасатели и полиция вскрыли дверь.