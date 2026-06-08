Тело пенсионерки и 15 кошек нашли в квартире, заваленной мусором до потолка

В одной из многоэтажек Владивостока обнаружили тело 70-летней женщины и около 15 кошек. Квартира была забита мусором почти до самого потолка — свободным оставалось не более 30 сантиметров. Соседи пожаловались на жуткий запах, после чего спасатели и полиция вскрыли дверь.
Помимо гор хлама и насекомых, в помещении находились истощённые животные. Несколько кошек в панике выбежали в подъезд. Тело хозяйки обнаружили под завалами.
Жильцы дома долгое время терпели зловоние, исходившее из закрытой квартиры, но в какой-то момент запах стал невыносимым. После вскрытия двери открылась картина запустения: узкие проходы между грудами вещей, антисанитария и страдающие от голода животные.
Дальнейшая судьба кошек пока неизвестна. Волонтёры и ветеринарные службы ещё не подключились к ситуации. Часть животных разбежалась по подъезду, их судьба тоже под вопросом.
Официальная причина смерти пенсионерки пока не установлена — потребуется экспертиза. По предварительным данным, женщина могла скончаться от болезни или старости, но из-за состояния квартиры её тело обнаружили не сразу. Полиция проводит проверку.