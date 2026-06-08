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В Днепропетровске произошел взрыв

В Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях действует воздушная тревога.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.