В Днепропетровске произошел взрыв

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
В Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях действует воздушная тревога.
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.