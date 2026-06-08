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В Дамаске прогремели взрывы

В небе над столицей Сирии произошли взрывы.

Источник: Аргументы и факты

В небе над Дамаском, столицей Сирии, произошли взрывы, сообщает сирийское государственное телевидение.

Согласно обнародованной информации, причиной взрывов могли стать действия сирийских систем противовоздушной обороны при пролете иранских ракет.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвать его отказаться от ответных действий против Ирана.

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