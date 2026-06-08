В Дамаске прогремели взрывы

В небе над Дамаском, столицей Сирии, произошли взрывы, сообщает сирийское государственное телевидение.
Согласно обнародованной информации, причиной взрывов могли стать действия сирийских систем противовоздушной обороны при пролете иранских ракет.
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