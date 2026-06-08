Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии нашли мёртвым студента из США, пропавшего после ссоры из-за ChatGPT

В Японии обнаружили тело 20-летнего студента из США Джеймса Уэстона Хиггинботэма. Американец пропал после конфликта с родителями из-за использования бота ChatGPT. Об этом пишет телеканал NBC.

Молодой человек путешествовал по Японии вместе с семьёй. 29 мая он покинул отель и направился в неизвестном направлении. Уличные камеры зафиксировали американца на железнодорожном вокзале в Киото и в районе Ямасина. После этого его якобы видели в горном лесу неподалёку от Ямасины.

Мать Уэстона Нэнси Хиггинботэм рассказала, что сын ушёл из отеля после ссоры. Женщина часто использовала чат-бот для планирования поездки. Она спрашивала у искусственного интеллекта рекомендации по достопримечательностям и ресторанам. Такое поведение злило Уэстона.

Студент Обернского университета специализировался на биосистемной инженерии. Он выступал против зависимости от искусственного интеллекта и поддерживал идеи экологичного дизайна. По словам матери, после конфликтов молодой человек часто замыкался в себе. В день пропажи он находился в подавленном эмоциональном состоянии.

Поиски продолжались почти неделю. Тело Уэстона в горах нашёл отряд добровольцев. Причину смерти пока не назвали.

Ранее семья 19-летнего студента Сэма Нельсона подала иск к компании OpenAI. Родственники утверждают, что советы чат-бота GPT-4o привели их сына к смертельной передозировке. Нельсон скончался после одновременного приёма алкоголя, ксанакса и кратома. Именно такую комбинацию порекомендовал искусственный интеллект.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше