В Японии нашли мёртвым студента из США, пропавшего после ссоры из-за ChatGPT

Молодой человек путешествовал по Японии вместе с семьёй. 29 мая он покинул отель и направился в неизвестном направлении. Уличные камеры зафиксировали американца на железнодорожном вокзале в Киото и в районе Ямасина. После этого его якобы видели в горном лесу неподалёку от Ямасины.