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Два тракториста погибли в Курской области в результате взрыва БПЛА

Беспилотник взорвался в поле в селе 1-е Панино Медвенского района Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В момент атаки там работали два тракториста.

Беспилотник взорвался в поле в селе 1-е Панино Медвенского района Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В момент атаки там работали два тракториста.

«К огромной скорби оба мужчины погибли на месте. …Окажем всю необходимую поддержку семье», — написал курский губернатор в Telegram.

Господин Хинштейн также сообщал о пострадавшем от удара БПЛА в селе Ивановское Рыльского района. Всего за день 7 июня силы ПВО сбили 58 беспилотников над Россией.

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