Три новых уголовных дела завели на Аташян, обманувшую 70 блогеров на миллионы

Три новых уголовных дела возбудили в отношении Хатуны Аташян, которую обвиняют в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров. Общая сумма ущерба по ним составляет почти 3,5 миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил ее адвокат Валерий Саркисов.
— Три заявления поданы дополнительно на общую сумму около 3,5 миллиона рублей, — цитирует его РИА Новости.
5 июня Хамовнический районный суд Москвы заключил под стражу до 3 августа Хатуну Аташян, обвиняемую в обмане 70 блогеров с организацией туристических поездок. Уточнялось, что сумма ущерба пока точно не установлена, но речь может идти о десятках миллионов рублей.
В деле Аташян официально числятся трое потерпевших. Она выплатила им около 800 тысяч рублей. Но, по словам представителя следствия, в деле художницы появились новые потерпевшие. Их точное количество пока не установлено.
Аташян задержали в аэропорту в Минске. Она хотела улететь в Дубай, чтобы там обдумать сложившуюся ситуацию. Подозреваемую доставили в Москву, где ей предъявили обвинение в мошенничестве. Ее адвокат заявил, что она не хотела обманывать блогеров. По его словам, Аташян пришлось закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих. Как художница обманула блогеров — в материале «Вечерней Москвы».