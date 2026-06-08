Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три новых уголовных дела завели на Аташян, обманувшую 70 блогеров на миллионы

Три новых уголовных дела возбудили в отношении Хатуны Аташян, которую обвиняют в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров. Общая сумма ущерба по ним составляет почти 3,5 миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил ее адвокат Валерий Саркисов.

Три новых уголовных дела возбудили в отношении Хатуны Аташян, которую обвиняют в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров. Общая сумма ущерба по ним составляет почти 3,5 миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил ее адвокат Валерий Саркисов.

— Три заявления поданы дополнительно на общую сумму около 3,5 миллиона рублей, — цитирует его РИА Новости.

5 июня Хамовнический районный суд Москвы заключил под стражу до 3 августа Хатуну Аташян, обвиняемую в обмане 70 блогеров с организацией туристических поездок. Уточнялось, что сумма ущерба пока точно не установлена, но речь может идти о десятках миллионов рублей.

В деле Аташян официально числятся трое потерпевших. Она выплатила им около 800 тысяч рублей. Но, по словам представителя следствия, в деле художницы появились новые потерпевшие. Их точное количество пока не установлено.

Аташян задержали в аэропорту в Минске. Она хотела улететь в Дубай, чтобы там обдумать сложившуюся ситуацию. Подозреваемую доставили в Москву, где ей предъявили обвинение в мошенничестве. Ее адвокат заявил, что она не хотела обманывать блогеров. По его словам, Аташян пришлось закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих. Как художница обманула блогеров — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше