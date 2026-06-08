У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

У побережья северных Курильских островов в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Подземные толчки были зарегистрированы в 21:41 по местному времени. Эпицентр находился примерно в 159 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска на острове Парамушир, а очаг залегал на глубине 42 километров.
По данным специалистов, жители Северо-Курильска ощутили землетрясение силой до трех баллов. Угроза цунами после сейсмического события не объявлялась.
Ранее выброс пепла произошел на камчатском вулкане Шивелуч, высота столба составила примерно 6000 метров над уровнем моря.