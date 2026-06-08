Помощник машиниста погиб при атаке БПЛА на тепловоз поезда Москва — Симферополь

Украинский беспилотник ударил по тепловозу пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь. По предварительным данным, пострадал машинист, его помощник погиб. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
— В результате удара вражеского БПЛА по тепловозу поезда сообщением Москва — Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры не пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему, — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах, добавил глава республики.
7 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что два подростка пострадали в результате прицельного удара Вооруженных сил Украины по Лисичанску, им оказали помощь и доставили в больницу. Он отметил, что целенаправленный удар по детям является «очередным свидетельством бесчеловечности и жестокости неонацистского режима, для которого не существует никаких моральных границ».
В тот же день глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские беспилотники прошедшей ночью ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом. По его словам, в целях обеспечения безопасности движение через пункт пропуска «Джанкой» временно приостановлено.