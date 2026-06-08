БПЛА ударил по поезду Москва — Симферополь в Крыму

Беспилотник ударил по пассажирскому поезду Москва — Симферополь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Погиб помощник машиниста, машинист ранен.
По информации господина Аксенова, пассажиры не пострадали. «Решается вопрос доставки пассажиров на автобусах», — добавил он в Telegram.
Ночью в некоторых районах Севастополя и Крыма была объявлена беспилотная опасность с моря.
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