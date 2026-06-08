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Помощник машиниста погиб при атаке дрона на пассажирский поезд в Крыму

В Крыму беспилотник ВСУ атаковал тепловоз пассажирского поезда.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки дрона ВСУ на тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь» погиб помощник машиниста, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате инцидента пострадал машинист. Власти региона рассматривают возможность доставки пассажиров до конечного пункта автобусами.

Аксенов заверил, что пассажирам будет оказана необходимая помощь и поддержка. Также он выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему машинисту.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ в Лисичанске пострадали двое подростков, которые катались на велосипедах.

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