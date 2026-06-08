Из-за атаки БПЛА на поезд Москва — Симферополь погиб человек

«В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В настоящее время прорабатывается вопрос доставки пассажиров автобусами, уточнил глава региона. «Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку», — добавил он.
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