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Из-за атаки БПЛА на поезд Москва — Симферополь погиб человек

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотного летательного аппарата на пассажирский состав, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. В результате инцидента погиб помощник машиниста.

Источник: РИА "Новости"

«В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В настоящее время прорабатывается вопрос доставки пассажиров автобусами, уточнил глава региона. «Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку», — добавил он.

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