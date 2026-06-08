Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело завели после опрокидывания катера на Усть-Илимском водохранилище

ЧП случилось 5 июня примерно в четырех километрах от берега.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следователи завели уголовное дело после того, как на Усть-Илимском водохранилище перевернулся и затонул катер. Как ранее сообщала КП-Иркутск, ЧП случилось 5 июня 2026 года примерно в четырех километрах от берега.

— На борту находились судоводитель и один пассажир. После опрокидывания оба оказались в воде, их местонахождение до сих пор не установили. Судно ушло на дно, — комментировали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Дело расследуют по статье о нарушении правил безопасности водного транспорта, повлекшем смерть двух человек. На месте работали следователи и криминалисты, они выяснят все обстоятельства случившегося.