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При ударе дрона по поезду Москва — Симферополь погиб помощник машиниста

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил об атаке вражеского беспилотника на тепловоз пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь. В результате удара погиб помощник машиниста, сам машинист ранен. Пассажиры поезда не пострадали.

Власти региона организуют доставку пассажиров автобусами и оказывают необходимую помощь.

Ранеев в селе Нижний Мордок Глушковского района Курской области дрон ВСУ атаковал 60-летнего мирного жителя. Мужчина погиб на месте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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