Подросток погиб в столкновении трёх автомобилей на трассе под Новосибирском

По предварительным данным, водитель Volkswagen Jetta 1984 года рождения двигался со стороны Омска в направлении Новосибирска. При совершении обгона на участке, где этот манёвр разрешён, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114». За рулём отечественной легковушки находился водитель 2009 года рождения, не имевший прав на управление транспортным средством.