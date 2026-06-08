В Омске 73-летний водитель спровоцировал ДТП с пассажирским автобусом

В паблике «ЧП в Омске» появилось видео с места аварии: на кадрах видно повреждённый капот легковушки и автобус в кювете. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики, проводятся мероприятия по оформлению ДТП и выяснению всех обстоятельств происшествия.