В Омске 73-летний водитель спровоцировал ДТП с пассажирским автобусом

В Омске вечером 7 июня около 20:00 произошло ДТП с пассажирским автобусом на Пушкинском тракте возле поворота на СНТ «Крона», сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество автобусу. В результате столкновения медицинская помощь потребовалась водителю легковушки. В автобусе никто не пострадал.
В паблике «ЧП в Омске» появилось видео с места аварии: на кадрах видно повреждённый капот легковушки и автобус в кювете. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики, проводятся мероприятия по оформлению ДТП и выяснению всех обстоятельств происшествия.