Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске 73-летний водитель спровоцировал ДТП с пассажирским автобусом

В аварии на Пушкинском тракте пострадал 73-летний водитель «Шевроле Нива», пассажиры автобуса не пострадали.

Источник: Om1 Омск

В Омске вечером 7 июня около 20:00 произошло ДТП с пассажирским автобусом на Пушкинском тракте возле поворота на СНТ «Крона», сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество автобусу. В результате столкновения медицинская помощь потребовалась водителю легковушки. В автобусе никто не пострадал.

В паблике «ЧП в Омске» появилось видео с места аварии: на кадрах видно повреждённый капот легковушки и автобус в кювете. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики, проводятся мероприятия по оформлению ДТП и выяснению всех обстоятельств происшествия.