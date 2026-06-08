Мощное землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов Филиппин

Сейсмологи зафиксировали инцидент в 23:37 по всемирному времени. Эпицентр располагался в 58 километрах от города Генерал-Сантос. В этом населённом пункте проживают приблизительно 679 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров.