В Красноярском крае пожарные обнаружили в сгоревшей даче тело мужчины. Случилось это в поселке Сорокино Манско-Уярского округа. Домик площадью 18 квадратных метров выгорел, а предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем.
Всего же за сутки в регионе было потушено 19 пожаров, сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Горели не только жилые дома и строения. Так, в Минусинске вспыхнул автомобиль: из-за короткого замыкания электропроводки сгорели подкапотное пространство и панель на площади три квадрата.
На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали 2 раза. Зафиксировано одно происшествие на воде.
Всего же за минувшую неделю потушено 152 пожара, погибли 7 человек, в том числе ребенок. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали 24 раза. На акваториях утонули 2 человека.