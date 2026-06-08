Во Владивостоке пьяный мужчина проник в частный дом, чтобы увидеться с ребёнком

Инцидент произошёл на Седанке. Мужчина выбил калитку и попытался забраться в коттедж на улице Аренского, но открыть входную дверь не смог, поэтому решил разбить дверное стекло камнем. С дебоширом попытался разобраться отец 30-летней хозяйки дома, и хулиган его побил.