Во Владивостоке пьяный мужчина проник в частный дом, чтобы увидеться с ребёнком

Инцидент произошёл на Седанке. Мужчина выбил калитку и попытался забраться в коттедж на улице Аренского, но открыть входную дверь не смог, поэтому решил разбить дверное стекло камнем. С дебоширом попытался разобраться отец 30-летней хозяйки дома, и хулиган его побил.
Мужчине выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы зафиксировать травмы и определить степень их тяжести. Также устанавливается сумма материального ущерба, причинённого неудачливым взломщиком.
Установлено, что хозяйка дома и попытавшийся туда пробраться мужчина раньше сожительствовали, у них есть общий ребёнок, с которым хулиган хотел увидеться. Мужчину при налёте сопровождал приятель.
Вероятно, идея незаконного проникновения на частную территорию молодым людям пришла под воздействием наркотиков: в социальных сетях со слов хозяйки дома пишут, что незваные гости вели себя неадекватно, угрожали девушке расправой.
Проникнув в дом, мужчины принялись громить комнаты. В ходе погрома они нашли алкоголь, который решили употребить на месте, продолжая высказывать угрозы и оскорбления в адрес хозяйки.
Девушка, на тот момент вызвавшая полицию и попросившая приехать отца, была вынуждена вместе с младенцем прятаться под кроватью. Когда полиция приехала, дебоширы утверждали, что живут здесь.
Один из налётчиков задержан, второй смог скрыться с места происшествия и объявлен в розыск.