NYT: девять человек пострадали из-за стрельбы у базы сборной Англии в США

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Стрельба произошла в Канзас-Сити (штат Миссури) недалеко от тренировочной базы сборной Англии по футболу на период ЧМ-2026, сообщает газета The New York Times.
По ее сведениям, инцидент произошел 6 июня ночью. По прибытии на место происшествия правоохранители увидели большую группу людей, которая бросилась врассыпную. В результате произошедшего в местные больницы обратились девять человек, они получили неопасные для жизни травмы.
Полиция пока не задержала вероятных подозреваемых, ведутся их поиски. Информации о причинах произошедшего не приводится.