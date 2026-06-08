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NYT: девять человек пострадали из-за стрельбы у базы сборной Англии в США

Полиция пока не задержала вероятных подозреваемых, ведутся их поиски, сообщила газета.

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Стрельба произошла в Канзас-Сити (штат Миссури) недалеко от тренировочной базы сборной Англии по футболу на период ЧМ-2026, сообщает газета The New York Times.

По ее сведениям, инцидент произошел 6 июня ночью. По прибытии на место происшествия правоохранители увидели большую группу людей, которая бросилась врассыпную. В результате произошедшего в местные больницы обратились девять человек, они получили неопасные для жизни травмы.

Полиция пока не задержала вероятных подозреваемых, ведутся их поиски. Информации о причинах произошедшего не приводится.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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