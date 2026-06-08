В Комсомольске-на-Амуре насмерть сбили 85-летнего пешехода

В Комсомольске-на-Амуре в результате ДТП погиб 85-летний пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло в воскресенье, 7 июня, на улице Калинина, 37. Автомобиль «Хонда Фит Шатлл», ехавший в направлении улицы Орехова, сбил пенсионера, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
— Пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где скончался, — сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, ранее три пассажирки автобуса в Комсомольске были госпитализированы после ДТП.