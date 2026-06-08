Школьник-маньяк Винничевский убивал детей и жил через забор от первой жертвы

24 октября 1939 года Свердловск работал как ловушка. На улицах стояли милиционеры, курсанты, наблюдатели в штатском. Они смотрели на взрослых с детьми, передавали подозрительных из рук в руки и не должны были выдать себя раньше времени.
Обычный розыск уже проигрывал. Дети исчезали рядом с домом — из дворов, с улиц, из привычной городской тесноты. По каждому эпизоду опрашивали сотни людей, но у следствия не было точного лица. Оперативники ждали взрослого: чужого, заметного, возможно, уже знакомого милиции.
В тот день от дома № 6 по улице Культуры пропал трехлетний мальчик. Через час курсант школы милиции Попов заметил у остановки «Медный рудник» хорошо одетого юношу с ребенком.
За ними пошли другие курсанты. В лесу след потеряли. Потом помог снег: курсант Крылов увидел свежие отпечатки, пошел по ним и вышел к месту, где мальчик уже был в опасности.
Подробности нападения не нужны. Ребенка успели спасти. Подозреваемого задержали на месте.
Его звали Владимир Винничевский. Ему было шестнадцать. Он жил на Первомайской, 21 — через забор от дома, где в 1938 году пропала первая известная погибшая в этом деле, маленькая Герда Грибанова.
Позже суд признает Винничевского виновным в серии нападений на детей. В открытых пересказах дела закрепилась итоговая формула: 18 нападений, восемь погибших, десять выживших. Эпизоды связывали со Свердловском, Нижним Тагилом и Кушвой. 11 ноября 1940 года приговор привели в исполнение.
Главная тяжесть этой истории не в цифрах. Она в том, что ответ все это время был рядом. Не на окраине карты, не в уголовной среде, не среди взрослых чужаков. Через забор.
Забор, который не заметили.
В 1938 году из двора дома № 19 по улице Первомайской пропала Герда Грибанова.
В источниках расходятся детали: имя передают как Герда, Герта или Грета, возраст тоже указывают по-разному. Но общий контур не меняется: ребенок исчез рядом с домом, а тело нашли спустя несколько дней неподалеку.
Подробности насилия не приводятся. Для этого текста достаточно факта: следствие установило насильственный характер смерти.
Милиция пошла по обычному кругу. Проверяли близких, соседей, людей из двора, тех, с кем у семьи могли быть конфликты.
Под подозрение попадали родственники девочки, соседи, местные подростки. Версии не выдержали проверки.
Ошибка была не в одной фамилии. Следствие сразу вошло в дело через привычную схему: бытовой конфликт, взрослый преступник, кто-то из окружения семьи, человек с заметной отметиной. Винничевский в эту схему не попадал.
Он жил рядом с первым установленным эпизодом. Мог проходить мимо двора. Мог видеть поиски. Мог исчезнуть из поля внимания просто потому, что был школьником из соседнего дома.
Первомайская, 19 — дом первой известной погибшей. Первомайская, 21 — дом Винничевского. Между ними был забор.
Для розыска эта дистанция оказалась слишком короткой.
Город доверял знакомым лицам.
Свердловск конца 1930-х был большим промышленным городом, но многие районы жили дворовой логикой. Деревянные дома, сараи, заборы, пустыри, рабочие окраины, трамвайные остановки, знакомые лица.
Ребенок мог играть у дома. Соседка могла увидеть юношу с девочкой, спросить, куда они идут, услышать спокойный ответ и не вмешаться.
Подросток рядом с ребенком не выглядел так же опасно, как взрослый незнакомец.
В этом была страшная простота дела. Винничевского не скрывала сложная легенда. Его скрывало обычное лицо.
Город видел школьников, соседей, старших ребят во дворах. Но главный риск искал среди других.
Школьник без готового объяснения.
О Винничевском известно достаточно, чтобы не превращать его в легенду, и слишком мало, чтобы честно объяснить преступления одной причиной.
Он не был подростком из очевидно криминальной среды. В открытых публикациях его семья описывается как внешне благополучная: отдельный дом, работающие родители, обычная школьная жизнь по меркам времени.
При этом школьная биография была не образцовой. Писали о плохой успеваемости, дисциплинарных срывах, попытках побега из дома, странностях поведения. Но такие детали не объясняют серию. Плохая учеба не ведет к убийству. Побег из дома не доказывает будущую опасность.
Они важны только как признаки неблагополучия, которое взрослые видели, но не могли связать с масштабом преступлений, позднее установленным судом.
В материалах часто всплывает имя Эрнста Неизвестного — будущего скульптора. По открытым данным, они пересекались в школьной среде, возможно, были знакомы. Для дела это не ключ и не объяснение. Это штрих времени: обычная школа, обычные маршруты, подростковые связи — и рядом человек, которого еще не связывали с исчезновениями детей.
Внешне Винничевский ничем не выделялся среди советских школьников конца 1930-х. Коллаж: генерация ChatGPT.
Серия из обрывков.
После гибели Герды Грибановой нападения продолжились. Часть детей выжила. Их показания, медицинские данные, места исчезновений постепенно должны были складываться в общую картину: маленьких детей уводили из привычных мест, бытовые версии не выдерживали проверки, свидетели говорили о молодом человеке.
Но серия не сразу стала серией. Эпизоды расходились по местам. Не каждый выживший ребенок мог рассказать, что случилось. Где-то свидетели видели нападавшего издалека. Где-то запоминали только силуэт. Где-то информацию не сразу связывали с предыдущими случаями.
Не было камер, ДНК-экспертиз, быстрых баз, городской аналитики. Но проблема была не только в технике. Повторяемость можно заметить и без нее — если принять, что преступник может быть не тем, кого ищет система.
К осени 1939 года страх уже стал частью городской жизни. Родители иначе смотрели на дворы. Милиция — на улицу. Но страх не раскрывает дело. Он только шумит. Его надо было превратить в порядок.
Урусов закрыл Свердловск сетью.
Поворотным стало решение начальника свердловской милиции Александра Урусова. Он не просто усилил патрули. Он попытался превратить город в живую систему наблюдения.
По открытым данным, для операции требовалось около полутора тысяч человек: милиционеров, курсантов, помощников, наблюдателей в штатском. Участники должны были видеть не только улицу, но и друг друга, чтобы цепь не рвалась.
Задерживать каждого взрослого или подростка с ребенком было невозможно. Нужно было понять, родственник это или чужой человек. Нельзя было устроить панику. Нельзя было спугнуть подозреваемого.
Инструкция была жесткой: заметить, вести, вмешаться в момент очевидной угрозы.
На бумаге это выглядело рационально. В жизни означало, что очередной ребенок какое-то время остается рядом с тем, кого подозревают.
Обычный розыск уже проиграл. Теперь милиция ловила не образ, а действие.
След на снегу.
24 октября операция почти сорвалась. Ребенок исчез, хотя город был под наблюдением.
Через час курсант Попов увидел юношу с мальчиком у остановки «Медный рудник». Его насторожила сама сцена: молодой человек, ребенок, движение в сторону леса. Попов начал слежку и передал наблюдение другим курсантам.
Скрытая слежка за подростком с ребенком стала началом финальной развязки дела. Коллаж: генерация ChatGPT.
Потом юноша с ребенком исчез из виду.
Сработала случайность. Уже лежал снег.
Курсант Крылов нашел свежий след взрослого и рядом — след ребенка. Он пошел по ним в лес. Там и произошло задержание. Мальчик выжил. Винничевского взяли на месте.
Имя спасенного ребенка в источниках передается не одинаково, поэтому точная формула здесь одна: трехлетний мальчик, похищенный 24 октября 1939 года, был спасен при задержании Винничевского.
После этого у подозреваемого почти не осталось пространства для бытового объяснения. Это была не прогулка, не помощь ребенку, не случайная встреча.
Впервые розыск совпал с преступлением.
Признание и темные края дела.
На первых допросах Винничевский признался в нападениях.
В пересказах дела говорится, что часть сообщенных им сведений ранее не была известна милиции. Фигурирует и свидетельница, которая опознала его как человека, виденного рядом с одним из эпизодов.
Но признание не сделало дело идеально прозрачным.
Поздние публикации перечисляют спорные места: отдельные свидетели описывали человека, не похожего на Винничевского; в некоторых показаниях фигурировала женщина; возникали вопросы к следам и вещественным деталям.
Эти детали нельзя превращать в сенсацию. Но и вычеркивать их нельзя.
Ошибка, которая его прикрывала.
Винничевского долго не могли задержать не потому, что он был неуловимым. Он не строил сложных легенд и не управлял городом. Его прикрывала чужая уверенность.
Оперативная версия была настроена на взрослого. Возможно, ранее судимого. Возможно, связанного с первой жертвой. Возможно, человека с заметной социальной отметиной.
Винничевский не подходил под этот профиль. Он был подростком из внешне благополучной семьи. Подросток с маленьким ребенком казался менее опасным, чем незнакомый мужчина.
Информация тоже шла рваными кусками. Один эпизод не сразу попадал в разработку милиции. Другой не связывался с предыдущим. Третий могли объяснить бытовой случайностью. Свидетели не давали точного портрета. Выжившие дети были слишком малы для надежного рассказа.
В конце 1930-х не было привычного языка для разговора о серийных преступлениях против детей. Советская публичная картина легче принимала хулиганов, рецидивистов, беспризорность, «плохую среду». Школьник из соседнего дома ломал эту схему. В этом деле неверный ответ на вопрос «кого мы ищем?» стоил слишком дорого.
Пять дат.
Дело Винничевского лучше держать на датах. Они убирают туман поздних пересказов.
1938 год — исчезновение Герды Грибановой на Первомайской. Первый известный эпизод, после которого следствие еще не увидело всю серию.24 октября 1939 года — задержание Винничевского у «Медного рудника» после похищения трехлетнего ребенка.16 января 1940 года — первый смертный приговор Свердловского областного суда.28 августа 1940 года — кассационная жалоба Винничевского. Он признает вину и просит сохранить ему жизнь.11 ноября 1940 года — исполнение приговора.
Эта хронология не объясняет всего. Но она дает каркас: улица, задержание, суд, жалоба, расстрел.
Четыре тома.
У этой истории есть не только газетная память, но и архивная бумага. Согласно открытым сведениям об ответе Государственного архива Свердловской области, четыре тома дела Винничевского хранятся в фонде Р-148 «Свердловский областной суд», опись 2. В публикациях также фигурирует номер уголовного дела № 434; как архивная единица упоминается дело 746.
Это важно. Дело Винничевского — не городская легенда, которую пересказывали со слов старых милиционеров. Его можно проверять по томам, листам, датам, жалобам, экспертизам, судебным решениям.
В архивной справке история выглядит почти бесстрастно: фонд, опись, четыре тома, 1940-й год. Именно документы делают ее холоднее. В них нет мистики. Есть подросток. Есть серия нападений. Есть задержание. Есть признание. Есть спорная квалификация. Есть жалоба, написанная после смертного приговора.
На опубликованном скане кассационной жалобы Винничевский обращается в Президиум Верховного суда РСФСР. Документ датирован 28 августа 1940 года. В описании файла указано, что он находится в деле В. Г. Винничевского в Государственном архиве Свердловской области.
В жалобе нет литературной позы. Короткий канцелярский язык, признание вины и просьба, которая уже почти ничего не могла изменить: сохранить жизнь.
Эта просьба ничего не отменяет. Не меняет установленного судом. Не возвращает погибших. Но судебную часть делает жестче: перед государством был не взрослый преступник с большим прошлым, а семнадцатилетний осужденный, которого подвели к расстрелу через статью, до сих пор вызывающую вопросы у исследователей.
Статья для высшей меры.
Судебная часть дела важна не меньше задержания. В открытых пересказах процесса указывается: вместо обычной статьи об умышленном убийстве Винничевскому предъявили обвинение по ч. 3 ст. 59 УК РСФСР — бандитизм. Это главный юридический узел дела.
Публичная фабула выглядела как серия убийств и покушений, совершенных одним подростком. Статья о бандитизме предполагала другую правовую конструкцию. Но именно она открывала дорогу к высшей мере.
Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 года предписывало привлекать несовершеннолетних с 12 лет к уголовному суду за ряд тяжких преступлений «с применением всех мер уголовного наказания». Но правовая картина не сводится к простой формуле «детей разрешили расстреливать». Исследователи спорят, как эта норма соотносилась с прежними ограничениями на смертную казнь для несовершеннолетних.
Тем важнее выбор статьи о бандитизме. Она не просто описывала обвинение. Она становилась коридором к нужному исходу.
В кассационной жалобе Винничевский, по открытым пересказам, настаивал: дело следовало квалифицировать по статье об убийстве, а не по бандитизму. Для него это был не отвлеченный спор юристов. Именно ч. 3 ст. 59 вела к расстрелу.
После первого приговора защита добилась экспертизы. Винничевского направили в Институт имени Сербского. Эксперты признали его вменяемым: отмечали особенности психики, но сочли, что он мог понимать характер своих действий и отвечать за них.
Вменяемость здесь не означает «нормальность». Она означает, что суд получил экспертное основание считать его ответственным.
Потом были новый суд, новый приговор, жалобы и отказ в помиловании. 11 ноября 1940 года приговор привели в исполнение. Винничевскому было 17 лет.
Газетное отречение.
Отдельная строка дела — заявление родителей Винничевского. Скан номера «Уральского рабочего» от 1 ноября 1939 года в открытом доступе найти не удалось, поэтому цитату можно давать только как воспроизводимую в поздних пересказах публикации.
Она звучит так: «Мы, родители, отрекаемся от такого сына и требуем применить к нему высшую меру — расстрел».
В ряде пересказов приводится и более жесткое продолжение этой фразы. Без газетного скана его лучше не делать опорой материала.
Само заявление важно не как семейная мелодрама. Это язык времени.
В СССР конца 1930-х публичное отречение было не только выражением ужаса. Оно могло быть способом отделить себя от обвиненного, показать лояльность, не дать подозрению перейти на семью.
Повод у Винничевских был уголовным, не политическим. Но интонация эпохи слышна все равно: семья говорит не только с городом, но и с государством.
Позднее, по ряду пересказов, мать пыталась смягчить позицию и объясняла случившееся болезнью или чужим влиянием. Но для суда главным оставались не семейные слова, а квалификация, признание, экспертиза и логика времени.
Ответ, который запоздал.
В этой истории почти нет голосов родителей погибших детей. Их заменили протоколы, даты, адреса, судебные формулы. Но именно это молчание тяжелее всего: город получил ясность тогда, когда для восьми семей она уже ничего не меняла.
Для милиции задержание стало доказательством, что розыск в итоге вышел на нужного человека. Но путь к нему оказался слишком длинным.
Для криминалистики дело осталось примером слепой зоны. Расследование может проигрывать не только из-за бездействия. Иногда оно проигрывает из-за слишком устойчивого образа подозреваемого.
Для истории права это дело стало примером предельно жесткого наказания несовершеннолетнего — и примером того, как судебная квалификация может быть не только описанием преступления, но и инструментом исхода.
Холодный урок.
После ареста Винничевского серия прекратилась. Город получил ответ, но не получил объяснения, которое могло бы что-то исправить.
Следствие искало взрослого, чужого, заметного. Ответ оказался рядом — через забор от первой известной погибшей.
Дело Винничевского осталось в криминальной истории не как легенда о чудовище, а как холодный урок розыска: иногда преступника прячет не его хитрость, а чужая уверенность в том, каким он должен быть.
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