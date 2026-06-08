Школьник-маньяк Винничевский убивал детей и жил через забор от первой жертвы

В материалах часто всплывает имя Эрнста Неизвестного — будущего скульптора. По открытым данным, они пересекались в школьной среде, возможно, были знакомы. Для дела это не ключ и не объяснение. Это штрих времени: обычная школа, обычные маршруты, подростковые связи — и рядом человек, которого еще не связывали с исчезновениями детей.