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В Доминиканской Республике самолет взорвался после крушения

Самолет взорвался и моментально сгорел после падения в Доминиканской Республике.

Источник: Аргументы и факты

В Доминиканской Республике потерпел крушение самолет Gulfstream G200, выполнявший чартерный рейс в штат Техас. По данным местных СМИ, воздушное судно запросило экстренную посадку после возникновения технических проблем с двигателем.

Судя по опубликованным кадрам, во время посадки самолет сильно ударился о взлетно-посадочную полосу и несколько раз подпрыгнул. После этого произошли серьезные повреждения конструкции, в результате которых лайнер загорелся, а в небо поднялся густой столб черного дыма.

На борту находились два пилота, оба погибли. Обстоятельства происшествия и причины катастрофы устанавливаются, расследование ведет авиационная комиссия.

Ранее в Татарстане потерпел крушение самодельный легкомоторный летательный аппарат, погиб пилот.