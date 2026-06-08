В Доминиканской Республике самолет взорвался после крушения

Судя по опубликованным кадрам, во время посадки самолет сильно ударился о взлетно-посадочную полосу и несколько раз подпрыгнул. После этого произошли серьезные повреждения конструкции, в результате которых лайнер загорелся, а в небо поднялся густой столб черного дыма.