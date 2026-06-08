В Доминиканской Республике самолет взорвался после крушения

В Доминиканской Республике потерпел крушение самолет Gulfstream G200, выполнявший чартерный рейс в штат Техас. По данным местных СМИ, воздушное судно запросило экстренную посадку после возникновения технических проблем с двигателем.
Судя по опубликованным кадрам, во время посадки самолет сильно ударился о взлетно-посадочную полосу и несколько раз подпрыгнул. После этого произошли серьезные повреждения конструкции, в результате которых лайнер загорелся, а в небо поднялся густой столб черного дыма.
На борту находились два пилота, оба погибли. Обстоятельства происшествия и причины катастрофы устанавливаются, расследование ведет авиационная комиссия.
Ранее в Татарстане потерпел крушение самодельный легкомоторный летательный аппарат, погиб пилот.