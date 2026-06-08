«Категорически неправильно»: Пригожин высказался о скандале Фадеева и Линды

Набирает обороты конфликт между продюсером Максом Фадеевым и его бывшей подопечной — певицей Линдой. Композитор обратился в правоохранительные органы для защиты своих авторских прав на хиты. По поводу этого скандала высказался продюсер Иосиф Пригожин.
Он считает, что музыканту следует остыть и подумать над своим поведением.
— Мы очень давно знакомы с ним. Он талантливый и ранимый человек. Все, что происходит вокруг него, это категорически неправильно. Неправильно запрещать артистам петь песни благодаря конструкции «исполнитель-автор». Надо садиться и договариваться. Максиму нужно пересмотреть отношения со всеми. Это шоу-бизнес, мы же не на улице, — заявил Пригожин в шоу Propusk.tv. во «Вконтакте».
1 июня журналистка Ксения Собчак высказалась, что Максим Фадеев «крайне несправедливо» критикует Линду, с которой они ранее были одним из самых ярких творческих союзов 1990-х. По словам певицы, отношения с продюсером испортились после того, как ее отец сократил финансирование проекта.
Разбирательства между Линдой и Фадеевым касаются присвоения авторских прав на песни «Ворона» и «Песни тибетских лам». Что известно об этом конфликте — в отдельном материале «Вечерней Москвы».