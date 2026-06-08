«Категорически неправильно»: Пригожин высказался о скандале Фадеева и Линды

— Мы очень давно знакомы с ним. Он талантливый и ранимый человек. Все, что происходит вокруг него, это категорически неправильно. Неправильно запрещать артистам петь песни благодаря конструкции «исполнитель-автор». Надо садиться и договариваться. Максиму нужно пересмотреть отношения со всеми. Это шоу-бизнес, мы же не на улице, — заявил Пригожин в шоу Propusk.tv. во «Вконтакте».