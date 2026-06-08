NHK: десяткам тысяч японцев рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы цунами

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Десятки тысяч японцев, проживающих в прибрежных районах целого ряда регионов Японии, для которых объявлена угроза цунами высотой до 1 м после землетрясения магнитудой 8,1 у берегов Филиппин, получили рекомендацию об эвакуации. Об этом сообщил телеканал NHK.