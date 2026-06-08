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NHK: десяткам тысяч японцев рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы цунами

У берегов Филиппин ранее произошло землетрясение магнитудой 8,1.

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Десятки тысяч японцев, проживающих в прибрежных районах целого ряда регионов Японии, для которых объявлена угроза цунами высотой до 1 м после землетрясения магнитудой 8,1 у берегов Филиппин, получили рекомендацию об эвакуации. Об этом сообщил телеканал NHK.

Ранее национальное метеорологическое управление Японии предупредило об угрозе цунами в отношении островов юго-западной префектуры Окинава, островов Кюсю и Сикоку, а также побережья Тихого океана на острове Хонсю вплоть до префектуры Ибараки. Некоторых районов волна может достигнуть уже к 11:00 (05:00 мск).