NHK: десяткам тысяч японцев рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы цунами

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Десятки тысяч японцев, проживающих в прибрежных районах целого ряда регионов Японии, для которых объявлена угроза цунами высотой до 1 м после землетрясения магнитудой 8,1 у берегов Филиппин, получили рекомендацию об эвакуации. Об этом сообщил телеканал NHK.
Ранее национальное метеорологическое управление Японии предупредило об угрозе цунами в отношении островов юго-западной префектуры Окинава, островов Кюсю и Сикоку, а также побережья Тихого океана на острове Хонсю вплоть до префектуры Ибараки. Некоторых районов волна может достигнуть уже к 11:00 (05:00 мск).