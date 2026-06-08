В Минусинске будут судить подростка за кражу 1,6 миллионов рублей

В Минусинске будут судить подростка за кражу почти 1,7 миллиона рублей у 78-летней местной жительницы, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края. Его обвиняют в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).