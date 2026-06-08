В Кунгуре ночью искали пропавшего грибника

Спасатели нашли мужчину, который пропал без вести во время тихой охоты, сообщает Поисково-спасательная служба Кунгурского округа.
Инцидент произошёл вечером 6 июня. В 22.13 специалистам поступило сообщение об исчезновении в лесном массиве 62-летнего мужчины. Два отделения спасателей приехали в лес.
Поиски проходили совместно с полицейскими и родственниками грибника. Через три часа любителя тихой охоты нашли на дороге, ведущей в посёлок Комсомольский.
Пропавшему не потребовалась медицинская помощь.