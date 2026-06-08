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В Новороссийске перекрыли движение в сторону Геленджика

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о перекрытии движения транспорта в направлении Геленджика.

Источник: Аргументы и факты

Как написал он в своем Telegram-канале, «движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки».

В Новороссийске и Геленджике введен режим опасности атаки БПЛА.

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