В Новороссийске перекрыли движение в сторону Геленджика

Как написал он в своем Telegram-канале, «движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки».
В Новороссийске и Геленджике введен режим опасности атаки БПЛА.
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