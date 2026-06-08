Беспилотники ВСУ атаковали Новороссийск

Вооруженные силы Украины атакуют беспилотниками Новороссийск Краснодарского края. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
— В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем»! Атака беспилотников, — написал он в Telegram-канале.
Глава города призвал жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, и напомнил о запрете на съемку и публикацию кадров отражения атаки дронов.
7 июня глава ЛНР Леонид Пасечник передал, что два подростка пострадали в результате удара ВСУ по Лисичанску, им оказали помощь и доставили в больницу.
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