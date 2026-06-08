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Беспилотники ВСУ атаковали Новороссийск

Вооруженные силы Украины атакуют беспилотниками Новороссийск Краснодарского края. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Вооруженные силы Украины атакуют беспилотниками Новороссийск Краснодарского края. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

— В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем»! Атака беспилотников, — написал он в Telegram-канале.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, и напомнил о запрете на съемку и публикацию кадров отражения атаки дронов.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что БПЛА ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь. По предварительной информации, пострадал машинист, его помощник погиб.

7 июня глава ЛНР Леонид Пасечник передал, что два подростка пострадали в результате удара ВСУ по Лисичанску, им оказали помощь и доставили в больницу.

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