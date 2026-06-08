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В Доминикане при падении частного самолета погибли два человека

Это произошло при заходе на аварийную посадку в аэропорту Ла-Романы.

ГАВАНА, 8 июня. /ТАСС/. Два пилота небольшого частного самолета с американским номером погибли в результате авиакатастрофы, произошедшей 7 июня недалеко от города Ла-Романа на южном побережье Доминиканской Республики.

Как сообщила местная газета La Naci? n, авария произошла, когда самолет совершал аварийную посадку в аэропорту Ла-Романы. При приземлении он взорвался, погибли два пилота.

Как сообщает газета, самолет вылетел из Пуэрто-Рико и направлялся в город Хьюстон в штате Техас в США.

По данным Доминиканского института гражданской авиации (IDAC), которые приводит другая доминиканская газета List? n Diario, пилот запросил аварийную посадку из-за неисправности, когда самолет находился в 16 морских милях от Ла-Романы.

Доминиканский институт гражданской авиации сообщил, что самолет с американским номером был зарегистрирован в США на компанию, занимающуюся бизнес-авиацией. По данным ведомства, никаких других пассажиров, кроме двух пилотов, на его борту не было.

IDAC начал расследование инцидента в сотрудничестве с партнерами из США, сообщила газета.

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