На Филиппинах приостановят работу учебных заведений из-за землетрясения

БАНГКОК, 8 июня. /ТАСС/. Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший распорядился приостановить занятия в учебных заведениях некоторых районов на острове Минданао, у южного побережья которого произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом филиппинский президент сообщил в X.
«Приказываю приостановить занятия во всех учебных заведениях в пострадавших районах Минданао до дальнейшего уведомления. Безопасность наших детей превыше всего. Министерство образования будет координировать свои действия с местными органами власти», — указал он.
Глава государства поручил правительственным ведомствам координировать действия по ликвидации последствий стихийного бедствия, обеспечить предоставление гуманитарной помощи и функционирование эвакуационных центров. «Я поручил всем соответствующим правительственным ведомствам немедленно принять меры. Обращаюсь к нашим согражданам в пострадавших провинциях: пожалуйста, примите во внимание предупреждение о цунами. Немедленно переместитесь на возвышенность», — добавил он.