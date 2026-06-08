На Филиппинах приостановят работу учебных заведений из-за землетрясения

Глава государства поручил правительственным ведомствам координировать действия по ликвидации последствий стихийного бедствия, обеспечить предоставление гуманитарной помощи и функционирование эвакуационных центров. «Я поручил всем соответствующим правительственным ведомствам немедленно принять меры. Обращаюсь к нашим согражданам в пострадавших провинциях: пожалуйста, примите во внимание предупреждение о цунами. Немедленно переместитесь на возвышенность», — добавил он.