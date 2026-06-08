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В Архангельской области вертолет совершил экстренную посадку

В Архангельской области частный вертолет совершил вынужденную посадку, по факту инициирована прокурорская проверка.

Источник: Аргументы и факты

Частный вертолет вынужденно приземлился недалеко от населенного пункта Верхнее Рыболово в Архангельской области, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По уточненной информации, инцидент произошел накануне в пределах Приморского округа.

Для выяснения обстоятельств случившегося и проверки соблюдения норм законодательства прокуратурой инициирована соответствующая проверка.

Ранее сообщалось, что в Доминиканской Республике потерпел крушение самолет Gulfstream G200, выполнявший чартерный рейс в Техас.