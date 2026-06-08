В Архангельской области вертолет совершил экстренную посадку

Частный вертолет вынужденно приземлился недалеко от населенного пункта Верхнее Рыболово в Архангельской области, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
По уточненной информации, инцидент произошел накануне в пределах Приморского округа.
Для выяснения обстоятельств случившегося и проверки соблюдения норм законодательства прокуратурой инициирована соответствующая проверка.
Ранее сообщалось, что в Доминиканской Республике потерпел крушение самолет Gulfstream G200, выполнявший чартерный рейс в Техас.