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Девять человек пострадали при стрельбе возле базы сборной Англии на ЧМ-2026

В американском городе Канзас-Сити произошла стрельба недалеко от тренировочной базы сборной Англии, которая будет использоваться командой во время чемпионата мира по футболу 2026 года.

По данным The New York Times, инцидент произошёл в ночь на 6 июня. Прибывшие на место полицейские обнаружили большую группу людей, которые начали разбегаться.

В результате происшествия в больницы обратились девять человек. Все пострадавшие получили травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Подозреваемые пока не задержаны. Полиция продолжает их розыск и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее суперкомпьютер Opta определил главного фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года. По расчётам системы, наибольшие шансы на победу имеет сборная Испании — 16,1%. Вероятность выхода испанцев в финал модель оценивает в 25%. Англия замыкает тройку фаворитов с показателем 11,2%.

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