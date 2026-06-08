После землетрясения на Филиппинах объявили угрозу цунами в Японии

Подземные толчки магнитудой 8,1 были зарегистрированы у побережья острова Минданао на Филиппинах, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр землетрясения находился в 51 км к северу от города Генерал-Сантос, в котором проживает почти 700 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 км.
Появилась информация, что на острове Минданао обрушилось несколько зданий. После землетрясения в объявили угрозу цунами.
О такой же опасности предупредили жителей Японии. По расчётам главного метеорологического управления страны, волна высотой до 1 метра доберётся до японского побережья примерно в 11:00 по местному времени (05:00 мск).
В ведомстве отметили, что цунами способно захватить обширную область от юга Японии до префектуры Тиба, расположенной возле Токио.
Напомним, ранее у берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8. На сейсмостанции «Южно-Сахалинск» заявили, что в Северо-Курильске могли ощущаться подземные толчки силой до трех баллов.
В конце мая власти японской префектуры Тиба предупредили о возможных катастрофических последствиях сильного землетрясения с последующим цунами. В соответствии с прогнозом, при наиболее неблагоприятном развитии событий может погибнуть более 50 тысяч человек.