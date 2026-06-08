Филиппинские сейсмологи регистрируют афтершоки магнитудой до 6,7

БАНГКОК, 8 июня. /ТАСС/. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) регистрирует афтершоки магнитудой до 6,7 после землетрясения у южного побережья острова Минданао.
«Зафиксирован афтершок в 08:55 (03:55 мск) магнитудой 6,7 после землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло 8 июня у побережья провинции Сарангани», — говорится в распространенном сообщении.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший распорядился приостановить занятия в учебных заведениях в нескольких районах на Минданао. Глава государства поручил правительственным ведомствам координировать действия по ликвидации последствий стихийного бедствия, обеспечить предоставление гуманитарной помощи и функционирование эвакуационных центров. Местные власти о пострадавших и возможных жертвах в результате стихии не сообщали.