Ранее судимый мужчина похитил двух туристок, разрезав ножом их палатку

Суд принял решение оставить Макленитана под стражей без возможности освобождения под залог. В случае признания его виновным по статье о похищении, ему грозит пожизненное лишение свободы, а по статье о покушении на сексуальное насилие — до десяти лет тюремного заключения. По информации следствия, возможно, у подозреваемого имеются и другие жертвы.