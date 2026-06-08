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Ранее судимый мужчина похитил двух туристок, разрезав ножом их палатку

Ранее судимый за нападение на женщин похитил двух туристок, разрезав их палатку ножом.

Источник: Аргументы и факты

В США сотрудниками правоохранительных органов был задержан подозреваемый, который, разрезав палатку, похитил двух отдыхающих туристок, сообщает New York Post.

Сам инцидент произошел в ночь на 4 июля 2024 года на одной из туристических троп в штате Орегон. Незнакомец проник в палатку, где находились две женщины, угрожая им ножом. Подозреваемый пригрозил женщинам изнасилованием и настоятельно рекомендовал не оказывать сопротивления. Подробности о том, каким образом потерпевшим удалось спастись, не уточняются.

Агенты ФБР установили, что нападение на туристок совершил 58-летний Джин Арнольд Макленитан, проживающий в городе Сейлем. Ранее он уже был судим за нападение на женщину. Подозреваемый был задержан и обвинен в похищении и покушении на совершение насильственных действий сексуального характера.

Суд принял решение оставить Макленитана под стражей без возможности освобождения под залог. В случае признания его виновным по статье о похищении, ему грозит пожизненное лишение свободы, а по статье о покушении на сексуальное насилие — до десяти лет тюремного заключения. По информации следствия, возможно, у подозреваемого имеются и другие жертвы.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу двоих 30-летних мужчин, которых заподозрили в похищении подростка.

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