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Неизвестный мужчина напал с ножом на людей на вокзале в центре Нью-Йорка

Неизвестный преступник набросился с ножом на пассажиров в здании крупнейшего в Нью-Йорке Пенсильванского железнодорожного вокзала.

Источник: Аргументы и факты

На Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке неизвестный мужчина совершил нападение с ножом на пассажиров, в результате чего пострадали пять человек. Об инциденте сообщила газета The New York Post.

По имеющимся данным, нападение произошло около 19:00 по местному времени. Один из пострадавших получил тяжелые ранения, тогда как остальные отделались травмами средней и легкой степени тяжести.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. Источники сообщают, что мужчина мог находиться в нестабильном психологическом состоянии. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются в ходе расследования.

Ранее украинский подросток в состоянии алкогольного опьянения совершил нападение на машиниста поезда в Германии.