Неизвестный мужчина напал с ножом на людей на вокзале в центре Нью-Йорка

На Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке неизвестный мужчина совершил нападение с ножом на пассажиров, в результате чего пострадали пять человек. Об инциденте сообщила газета The New York Post.
По имеющимся данным, нападение произошло около 19:00 по местному времени. Один из пострадавших получил тяжелые ранения, тогда как остальные отделались травмами средней и легкой степени тяжести.
Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. Источники сообщают, что мужчина мог находиться в нестабильном психологическом состоянии. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются в ходе расследования.
Ранее украинский подросток в состоянии алкогольного опьянения совершил нападение на машиниста поезда в Германии.