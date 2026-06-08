На Филиппинах после землетрясения приостановили работу аэропорта Хенераль-Сантос

«CAAP объявляет о временной приостановке работы аэропорта Хенераль-Сантос в связи с землетрясением магнитудой 7,0 в провинции Сарангани и предупреждением о цунами, выпущенным Филиппинским институтом вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS). Извещение для пилотов действует сегодня с 08:45 до 15:00 (с 03:45 до 10:00 мск). В настоящее время проводится оценка средств аэронавигации, оборудования и оперативных возможностей для обеспечения дальнейшей безопасности и общей работы аэропорта. Пассажирам рекомендуется связаться со своими авиакомпаниями для получения обновленной информации о статусе своих рейсов», — говорится в сообщении ведомства.