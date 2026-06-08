На Филиппинах после землетрясения приостановили работу аэропорта Хенераль-Сантос

БАНГКОК, 8 июня. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) сообщило о временной приостановке работы аэропорта в городе Хенераль-Сантос в связи с землетрясением и предупреждением о цунами.
«CAAP объявляет о временной приостановке работы аэропорта Хенераль-Сантос в связи с землетрясением магнитудой 7,0 в провинции Сарангани и предупреждением о цунами, выпущенным Филиппинским институтом вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS). Извещение для пилотов действует сегодня с 08:45 до 15:00 (с 03:45 до 10:00 мск). В настоящее время проводится оценка средств аэронавигации, оборудования и оперативных возможностей для обеспечения дальнейшей безопасности и общей работы аэропорта. Пассажирам рекомендуется связаться со своими авиакомпаниями для получения обновленной информации о статусе своих рейсов», — говорится в сообщении ведомства.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший распорядился приостановить занятия в учебных заведениях некоторых районов на острове Минданао, у южного побережья которого произошло землетрясение магнитудой 7,8. Глава государства поручил правительственным ведомствам координировать действия по ликвидации последствий стихийного бедствия, обеспечить предоставление гуманитарной помощи и функционирование эвакуационных центров. Местные власти о пострадавших и возможных жертвах в результате стихии не сообщали.