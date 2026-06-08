Спасатели рассказали о происшествии на «Красноярских Столбах». Накануне, в воскресенье 7 июня, в районе центрального входа национального парка травму левой ноги получил 65-летний мужчина. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда оказали пострадавшему первую помощь и доставили его до улицы Свердловской.
Кроме этого, на территории нацпарка все чаще фиксируются случаи присасывания клещей. Чтобы избежать этого, специалисты дают советы любителям активного отдыха: пользуйтесь репеллентами, одевайтесь так, чтобы клещи не имели возможности проникнуть внутрь. Через каждые 1,5−2 часа пребывания в лесу проводите осмотры верхней одежды и открытых частей тела.