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Спасатели рассказали о происшествии на «Красноярских Столбах»

Пожилой мужчина получит травму во время прогулки по национальному парку.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели рассказали о происшествии на «Красноярских Столбах». Накануне, в воскресенье 7 июня, в районе центрального входа национального парка травму левой ноги получил 65-летний мужчина. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда оказали пострадавшему первую помощь и доставили его до улицы Свердловской.

Кроме этого, на территории нацпарка все чаще фиксируются случаи присасывания клещей. Чтобы избежать этого, специалисты дают советы любителям активного отдыха: пользуйтесь репеллентами, одевайтесь так, чтобы клещи не имели возможности проникнуть внутрь. Через каждые 1,5−2 часа пребывания в лесу проводите осмотры верхней одежды и открытых частей тела.