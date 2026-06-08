Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работнику котельной в Хабаровском крае заплатят 800 тыс рублей за оторванную руку

Житель Амурска получил травму на рабочем месте.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Амурске суд взыскал с предприятия 800 тысяч рублей в пользу сотрудника котельной, потерявшего руку на рабочем месте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Несчастный случай произошел в котельной в феврале 2026 года. Прокуратура провела проверку и установила, что причиной происшествия стало необеспечение работодателем безопасных условий труда. Ведомство обратилось в суд с требованием взыскать с работодателя компенсацию в пользу сотрудника.

— Суд удовлетворил иск о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в связи с получением сотрудником котельной производственной травмы. В пользу мужчины взыскано 800 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, за скользкую дорожку, на которой сотрудница получила травму, детсад в Хабаровске заплатит 170 тысяч рублей.