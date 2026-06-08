Работнику котельной в Хабаровском крае заплатят 800 тыс рублей за оторванную руку

Несчастный случай произошел в котельной в феврале 2026 года. Прокуратура провела проверку и установила, что причиной происшествия стало необеспечение работодателем безопасных условий труда. Ведомство обратилось в суд с требованием взыскать с работодателя компенсацию в пользу сотрудника.