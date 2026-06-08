Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Криптоферма сгорела из-за проводки в Красноярском крае

Ущерб энергетикам составил 1,2 млн рублей.

Пожар в Иланском раскрыл нелегальную криптоферму с ущербом 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В марте 2026 года в Иланском произошёл пожар в нежилом помещении. При тушении огня спасатели обнаружили не просто последствия короткого замыкания, а настоящую криптоферму: шесть ASIC-майнеров, роутер, систему бесперебойного питания и самодельное подключение к электросети.

Выяснилось, что 43-летний местный житель с ноября 2025 по март 2026 года добывал криптовалюту, не оплачивая электроэнергию. Объём безучётного потребления превысил 97 тысяч кВт·ч, ущерб ресурсоснабжающей организации — более 1,2 миллиона рублей.

Заработать на майнинге мужчина не успел. Причиной пожара стало некачественное подключение оборудования при высокой нагрузке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Расследование на контроле прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что житель Минусинска похитил электроэнергии на 1,8 млн на майнинг-ферме.