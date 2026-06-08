Криптоферма сгорела из-за проводки в Красноярском крае

В марте 2026 года в Иланском произошёл пожар в нежилом помещении. При тушении огня спасатели обнаружили не просто последствия короткого замыкания, а настоящую криптоферму: шесть ASIC-майнеров, роутер, систему бесперебойного питания и самодельное подключение к электросети.