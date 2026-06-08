Криптоферма сгорела из-за проводки в Красноярском крае

Пожар в Иланском раскрыл нелегальную криптоферму с ущербом 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В марте 2026 года в Иланском произошёл пожар в нежилом помещении. При тушении огня спасатели обнаружили не просто последствия короткого замыкания, а настоящую криптоферму: шесть ASIC-майнеров, роутер, систему бесперебойного питания и самодельное подключение к электросети.
Выяснилось, что 43-летний местный житель с ноября 2025 по март 2026 года добывал криптовалюту, не оплачивая электроэнергию. Объём безучётного потребления превысил 97 тысяч кВт·ч, ущерб ресурсоснабжающей организации — более 1,2 миллиона рублей.
Заработать на майнинге мужчина не успел. Причиной пожара стало некачественное подключение оборудования при высокой нагрузке.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Расследование на контроле прокуратуры.
Ранее мы сообщали, что житель Минусинска похитил электроэнергии на 1,8 млн на майнинг-ферме.