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Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временным ограничением полетов в районе авиагавани. Об этом сообщила Росавиация.

Источник: AP 2024

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.