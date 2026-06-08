«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.
Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временным ограничением полетов в районе авиагавани. Об этом сообщила Росавиация.